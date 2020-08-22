شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بزيه التقليدي والأهلي بالشورت الأسود في القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود في لقاء اليوم أمام الزمالك،
كما تحدد ظهور حارس مرمى الفريق بالزي «الموف» بالكامل، وذلك خلال لقاء اليوم، وفقًا لما حددته لجنة المسابقات باتحاد الكرة.ويرتدي الزمالك زيه التقليدي الأبيض كاملا، فيما يرتدي الحارس القميص الأصفر.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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