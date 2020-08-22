شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: كنت أنتظر مباريات القمة بفارغ الصبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه كان ينتظر بفارغ الصبر، خوض مباراة القمة.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «كنت أنتظر بفرغ الصبر خوض مباراة القمة»، مؤكدًا: «كل اللاعبين الكبار كانوا ينتظرون خوض مباراة الزمالك، لكي يظهرون إمكانياتهم الحقيقية أمام الجماهير».

وأضاف: «يجب على لاعبي الأهلي التحلي بالهدوء خلال المباراة، وعدم التسرع في تحقيق المكسب، حتى لا يؤثر ذلك على مستواهم بالسلب خلال المباراة»، مؤكدًا: «الفريق الذي سيكون هادئًا خلال المباراة هو الذي سيحقق الفوز».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.