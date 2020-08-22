شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلتي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلتا فريقا الأهلي والزمالك إلي استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة القمة المقررة في تمام التاسعة مساءً، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود في لقاء اليوم أمام الزمالك.

كما تحدد ظهور حارس مرمى الفريق بالزي «الموف» بالكامل، وذلك خلال لقاء اليوم، وفقًا لما حددته لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.