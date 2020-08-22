شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم القمة يتفقد أرضية استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام طاقم التحكيم الكرواتي بقيادة إيفان ربيك، والمقرر له قيادة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره الأهلي باستاد القاهرة الدولي بمعاينة أرض الملعب قبل انطلاق المباراة. ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز في تمام التاسعة مساء اليوم السبت. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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