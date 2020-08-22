شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالعزيز يؤازر الزمالك أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد محمود عبد العزيز لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والمصاب حاليا في استاد القاهرة الدولي، من أجل مساندة فريقه في مواجهة القمة أمام النادي الأهلي.
ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز في تمام التاسعة مساء.
ويغيب عبد العزيز، عن الزمالك، منذ فترة طويلة بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
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