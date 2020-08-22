شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم القمة يصل استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منذ قليل طاقم الحكام الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد نظيره الزمالك، إلى ملعب القاهرة الدولي قبل مواجهة الفريقين بالدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تعين طاقم تحكيم كرواتي لإدارة مباراة القمة رقم 120، والتي تنطلق في التاسعة على ملعب القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 18 مواجهة والتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.