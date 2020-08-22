شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يمنع «زيزو» من دخول استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت الجهات الأمنية دخول محمود عبدالعزيز «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل، لحضور مباراة الأبيض أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري الممتاز.

جاء رفض الجهات الأمنية دخول اللاعب، ليتم منعه على أبواب ستاد القاهرة، دون سبب واضح، ضمن التأمين المشدد للقمة المنتظرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول من ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.