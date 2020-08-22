شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك حافلتي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت حافلتي فريقي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة القمة المقررة بينهما مساء اليوم.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري، ويقودها طاقم تحيكم كرواتي بقيادة إيفان بيبك.
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