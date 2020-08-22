شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يعاين عربات الـVAR قبل مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اطمأن وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على جاهزية عربات تقنية الـVAR، الموجودة بملعب استاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في القمة ١٢٠ على استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الدوري المصري الممتاز.

وتابع «العطار» العمل داخل عربات الـVAR، واطمأن على جاهزيتها للمباراة الهامة، مع مسؤولي شركة ميديا برو الإسبانية المسؤولة عن تنفيذ التقنية بالدوري الممتاز.