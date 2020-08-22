شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة للاعبي الأهلي: الفوز على الزمالك رسالة بأن النادي لا يتأثر بغياب أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة القمة التي تجمع ما بين الزمالك والأهلي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال جمعة، خلال حديثه عبر قناة الأهلي: «دائما مباراة القمة تكون خارج أي حسابات، ولا ترتبط بموقف أي فريق أو ترتيبه في جدول الدوري، ولكنها مباراة تلعبها من أجل جمهورك، ويجب أن يوصل هذا المعنى للاعبي الأهلي».

وأضاف: «أعذر اللاعبين لأنهم لم يلعبوا بحضور جماهيري، ولا يعلمون مدى أهمية هذا اللقاء لجمهورنا، قيمة هذه المباراة بالنسبة لجمهور الأهلي ومحبيه كبيرة، حيث إنهم دائما ما يريدون أن يروا فريقهم متفوقا على منافسه».

وتابع: «بالنسبة للنادي الأهلي هي مباراة مهمة لما هو قادم (بطولة دوري أبطال أفريقيا) ولكنها ليست مهمة للدوري لأنه محسوم، مهم أنك تستمر في حالة التفوق النفسي والمعنوي على الزمالك».

وأردف: «على العكس الزمالك هو الذي سيكون له حسابات في تلك المباراة ويفكر في المكسب لأنه ينافس على المركز الثاني، فمن المتوقع أن يكون مضغوطا في مواجهة الليلة».

وأتم وائل جمعة حديثه: «المباراة مهمة بالنسبة للاعبينا لأنه من خلالها سيقومون بإرسال رسالة بأن النادي لا يقف على أي لاعب، وأننا نلعب كفريق واحد ومجموعة واحدة، ولن نتأثر برحيل أي لاعب».

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