شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن القمة: لن تؤثر في ترتيب الدوري.. تأثيرها على مصر بأجمعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النائب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن مباراة القمة التي ستجمع بين فريقي الزمالك والأهلي المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عامر، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مباراة اليوم لن تؤثر على ترتيب الدوري لأنه محسوم لصالح النادي الأهلي».

وأضاف: «المباراة سيكون تأثيرها على مصر بأجمعها، وهذا لأن جميع دول العالم ستشاهدها، والمباراة لها رسالة رياضية وسياسية واجتماعية وثقافية، أتمنى أن يتحلى الجميع بالأخلاق الرياضية والروح الطيبة».

وتابع رئيس نادي سموحة: «أتمنى أن تكون العلاقة بين اللاعبين قبل المباراة وبعدها وداخل أرض الملعب على قدر حبهم وتقديرهم للوطن».

وأردف: «في جميع دول العالم عندما تتلقى الفرق الكبرى يكون يوم عيد واحتفال ولا يُنسى، نحن نريد اليوم أن يكون يوما لا يُنسى أيضا».

وعن توقعه للنتيجة، قال فرج عامر: «أتوقع ان ينتهي اللقاء بنتيجة التعادل لأن الفريقين متساويان في القوة، ولكنها ستكون مباراة تكتيكية من المدربين، ومن الوارد أن يسجل أي فريق ويفوز، ولكن لا يهم من سيفوز، الأهم أن تكون مصر والرياضة المصرية هما الفائزتين».

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