شكرا لقرائتكم تقارير ايطالية: يوفنتوس يسعى للتعاقد مع ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة ''كورييري ديلو سبورت'' الإيطالية، عن مفاجأة جديدة تتعلق بمستقبل نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وهي اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد معه، مستغلا الأزمة الكبيرة التي يواجهها في الوقت الحالي مع إدارة البارسا عقب الهزيمة المدوية التي لحقت بالفريق على بد بايرن ميونخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة، فإن يوفنتوس، بالإضافة إلى إنتر ميلان، وباريس سان جيرمان، جميعهم مستعدون لخوض معركة من أجل التعاقد مع ميسي، مشيرة إلى أن فكرة رؤية ميسي بجانب غريمه كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري"، ستكون أمرا مثيرا.

وزعمت الصحيفة أن الأندية الإيطالية تملك أفضلية للتعاقد مع ميسي، مقارنة مع باريس سان جيرمان، وذلك بحكم النظام الضريبي المعمول به في إيطاليا، إلى جانب قوة الكالتشيو مقارنة بالدوري الفرنسي.

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وأشارت إلى أن ميسي قد ينجذب أيضا للانضمام إلى مدربه السابق في برشلونة، بيب جوارديولا، الذي يشرف حاليا على تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن يبقى هذا الأمر صعبا، لاسيما وأن الفريق الإنجليزي يخطط لإعادة هيكلة صفوفه.

وكان راديو كتالونيا الإسباني، قد كشف أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخبر مدربه رونالدو كومان، خلال إجتماع الأمس برغبته فى الرحيل عن صفوف برشلونة، قائلا:"لا أرى نفسي فى البارسا بالموسم المقبل".

ويمتد عقد البرغوث مع برشلونة حتى عام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو.