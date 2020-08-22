شكرا لقرائتكم القمة 120.. وليد العطار يعاين الـvar قبل لقاء الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على جاهزية عربات تقنية الفار الموجودة بملعب استاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك.. ويلتقي الزمالك مع الأهلي في القمة 120على استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الدوري المصري الممتاز.

وتابع العطار، العمل داخل عربات الفار واطمأن على جاهزيتها للمباراة الهامة، مع مسئولي الشركة الإسبانية المسئولة عن تنفيذ التقنية بالدوري الممتازحيث يحضر المدير التنفيذى للشركة المباراة باستاد القاهرة.





وليد العطار يعاين غرفة الفار



تقنية الفيديو

وليد العطار يعاين غرفة الفار



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من ناحية أخرى، تحمل مسؤولو اتحاد الكرة تكلفة إجراء مسحات كورونا لحكام قمة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم بالجولة الـ21 من بطولة الدورى، وخضع طاقم الحكام لمسحة كورونا قبل الوصول إلى مصر من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية قبل إدارة المباراة المرتقبة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.