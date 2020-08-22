شكرا لقرائتكم أيمن شوقى لـ"مؤمن زكريا": الأهلى لا ينسي أولاده المخلصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق الشفاء لمؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء الذى يعانى من مرض غامض منعه من استكمال مسيرته الكروية.

قال شوقى خلال تقديمه الاستوديو التحليلى على قناة الأهلى:" مؤمن زكريا من أبناء الاهلى المخلصين وهداف مباريات القطبين والاهلى لا ينسي أولاده".

تابع نجم الأهلى الأسبق:" الأهلى سلك طل الطرق القانونية لمنح اللاعب قيمة عقده كاملا وهو ما وافقت عليه وزارة الشباب والرياضة وثقتنا في ربنا كبيرة أن يعود اللاعب أفضل مما كان عليه".

واختتم أيمن شوقى حديثه موجها رسالة إلى مؤمن زكريا:" منتظرينك يا بطل ترجع تانى علشان تمتعنا فى الملعب".

يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب وهم: صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأًصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

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الأحمر متصدر الدوري بـ 56 نقطة وهو الأفضل دفاعاً وهحجوماً، بينما استقر الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة، إلا أن 90 دقيقة بين القطبين ستكون خارج حسابات الكرة ولغة الأرقام، لا تعترف بالأفضل في الموسم ولكن بالأفضل يوم المباراة.

يبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.