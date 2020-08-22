شكرا لقرائتكم حازم إمام: فيه لاعيبة زي مؤمن زكريا ومحدش حاسس بيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الشفاء للاعب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، وتواجده في اللقاء الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وطالب حازم إمام في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس، من اتحاد الكرة بخصم نسبة ثابتة من عقود اللاعبين ولتكن 1% من قيمة كل عقد، وتخصيصها لحالات مرضية بين اللاعبين مثل مؤمن زكريا.

وتابع الثعلب أن هناك العديد من الحالات المرضية مثل مؤمن زكريا لكنهم لا يملكون منصات وأدوات توصيل أصواتهم ومعاناتهم للمسئولين، ولا يوجد من يشعر بهم، مشددا على أهمية العوامل الإنسانية في كرة القدم.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين، انتهى بفوز الأهلي اعتباريا بهدفين دون رد، بعدما تخلف الزمالك عن الحضور لملعب المباراة، واعتبرته لجنة المسابقات باتحاد الكرة منسحبا من القمة، التي كان مقررا أن تجمع الفريقين فبراير الماضي.

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يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

افتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

في المقابل مر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.