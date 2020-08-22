شكرا لقرائتكم حازم إمام: الفترة من 2005 وحتى 2010 صنع فجوة كروية بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفترة ما بين 2005 وحتى 2010 هي التي صنعت الفجوة الكروية بين القطبين، وذلك على هامش اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح الثعلب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن الأهلي نجح في تلك الفترة في جذب لاعبين مميزين صنعوا جيل عظيم للمارد الأحمر، بالتزامن مع تعاقد الزمالك مع لاعبين مغمورين من أندية صغير موضحا أن ذلك صنع اختلال في موازين القوى بين القطبين.

وتابع نجم الزمالك السابق، أن الزمالك حتى موسم 2004 كان منافسا شرسا للأهلي وكان يتفوق على مستوى الأسماء والنجاحات، لكنه ما حدث بعد ذلك من سوء اختيار للتعاقدات أدى لتفوق الأهلي.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

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من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

افتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

في المقابل مر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.