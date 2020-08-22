شكرا لقرائتكم التمركز وغلق المساحات.. درس فرنسى لمدافعى الزمالك قبل القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع قبل انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم.

وقالت الإعلامية نيرة الأحمر خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الأهلي أن يكون هناك تمركز صحيح في المنطقة الخلفية للأبيض وتحديداً حازم إمام كابتن الفريق الذي يعود الى التشكيل اليوم، كما طالب محمود علاء وحمدي الونش التقارب بشكل كبير من بعضهما وغلق كل المساحات أمام لاعبي الأهلي في المباراة المرتقبة.

تتجه أنظار عشاق مدرس الفن والهندسة في تمام الساعة التاسعة مساء السبت الى ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المواجهة التي تحمل الرقم 120 في الدوري المصري الممتاز والتي يسعى فيها أبناء ميت عقبة الى اسقاط المنافس وحصد النقاط الثلاث.

يدخل الزمالك المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مكتمل الصفوف وسط حالة معنوية مرتفعة بعد صرف مجلس إدارة النادي دفعة مالية للاعبين قبل أيام قليلة من المباراة للتأكيد على حالة الاستقرار التي يعيشها أبناء القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وسعى باتريس كارتيرون عل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين خلال المباراة الماضية والتي تركزت في إهدار الفرص المحققة والسهلة أمام مرمى المنافسين وذلك بهدف الاستفادة القصوى من أي هجمة ترجح كفة الفريق على حساب النادي الأهلي لحسم النتيجة لصالحه.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

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وحرص الفرنسي كارتيرون على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق وطالب اللاعبين خلال الجلسات التي عقدها خلال الساعات الماضية بضرورة استغلال النقص العددي الذي يضرب صفوف المنافس وعدم الاستهانة بالمجموعة الحالية من اللاعبين خاصة وأن غالبيتهم يسعى الى اثبات ذاته أمام جماهيرهم للتأكيد على أحقيتهم في التواجد ؤ

ويأمل باتريس كارتيرون في مواصلة تألقه أمام رينيه فايلر مدرب الأهلي في المواجهات المباشرة بين الطرفين اذ استطاع المدرب الفرنسي حصد لقب السوبر المصري من أنياب منافسه في المباراة التي أقيمت بالإمارات فبراير الماضي والتي حقق فيها أبناء الفن والهندسة اللقب الثاني في 6 أيام.

وحرص المدير الفني على قراءة المباريات الأخيرة التي خاضها الأهلي من خلال مشاهدة أشرطة المواجهات التي شهدت اعتماد المنافس على اللاعبين في مراكز مختلفة وفقاً للظروف التي يعاني منها حالياً من غيابات حتى يستطيع الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة.

وشدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على ضرورة تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة وعدم التهاون في المواجهة خاصة بعد الاتهامات التي وجهت للفريق بشأن خوف النادي من خوض مباراة الدور الأول، كما طالبهم بضرورة امتاع الجماهير بالمباراة خاصة وأنها تمثل تحصيل حاصل ولا تعني القلعة البيضاء أكثر من كونها استعداد جيد لمباراة الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني على التشكيلة التي سيخوض بها المباراة والتي سيركز فيها على المجموعة الأساسية من اللاعبين رافضاً الكشف حتى الساعات الأخيرة من المباراة عنها تحسباً لتألق أي من العناصر التي تخوض التدريبات الجماعية حالياً.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، وحازم امام في الدفاع، وطارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما ومحمد أوناجم وبن شرقي في الوسط، ويقود خط الهجوم مصطفى محمد".

في السياق نفسه، طالب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق اللاعبين بضرورة ضبط النفس وعدم الاعتراض على قرارات التحكيم وتغليب استغلال الوقت في حسم النتيجة لصالح الزمالك خاصة وانه ستكون رد اعتبار على الاتهامات التي طالت الفريق واللاعبين خلال الفترة الماضية وإنذار لكل المنافسين في دوري أبطال أفريقيا قبل رحلة المغرب المقبلة.