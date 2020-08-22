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شكرا لقرائتكم وصول حكام القمة 120 لاستاد القاهر استعداد لإدارة مباراة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل طاقم حكام مباراة القمة 120 التي تجمع الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:
حكم ساحة: ايڤان بيبك
مساعد أول: جوران پاتاكي
مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش
حكم رابع: فران يوڤيتش
حكم فيديو: جوران جابريلو
حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش
كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.
وحقق فايلر بصمة هائلة مع الأهلي منذ توليه المسئولية بدأها بالتتويج بلقب السوبر المصري ثم اعتلاء صدارة الدوري المصري برصيد 56 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الزمالك أقرب منافسيه على الدرع، بخلاف قيادة المارد الأحمر نحو الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بخلاف تطوير الأداء الهجومي للأهلي الذي نجح في تسجيل 52 هدفا على مدار الموسم ولم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف فقط.
على الجانب الآخر، أعاد كارتيرون التوازن لأداء الزمالك بعد فترة من التراجع تحت قيادة الصربي ميتشو، ونجح في تحسين نتائج الفارس الأبيض وقيادته للتتويج بلقبي السوبر المصري والإفريقي في أسبوع واحد قبل توقف الدوري، بخلاف قيادته نحو الصعود إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، بخلاف الاستقرار على القوام الأساسي للفريق الأبيض القادر على صناعة الفارق في أي مباراة.
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