شكرا لقرائتكم أرسنال يعلن رحيل ليونبيرغ بحثاً عن فرص جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، رحيل لاعب الوسط السابق فريدي ليونبيرغ عن الهيكل التدريبي للنادي بحثاً عن فرص جديدة.

وعاد السويدي ليونبيرغ، الذي كان ضمن الفريق الفائز بلقب الدوري موسم 2003-2004 بدون هزيمة، لأرسنال لمدة عامين وكان يشغل منصب مساعد المدرب ميكيل أرتيتا، كما تولى المسؤولية كمدرب مؤقت الموسم الماضي عقب إقالة أوناي إيمري في نهاية نوفمبر الماضي.

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وأبلغ ليونبيرغ موقع النادي على الإنترنت: قررت ترك منصبي في الفريق الأول كمساعد للمدرب في أرسنال لاكتساب خبرة في المجال التدريبي، أنا ارتبط بهذا النادي داخل وخارج الملعب منذ عام 1998 وممتن لجميع الفرص التي منحها لي النادي كلاعب وكمدرب، وأتمنى لميكيل وكافة أعضاء الفريق النجاح في الموسم المقبل. أتوجه بالشكر أيضا للجماهير على دعمهم المستمر ووقوفهم دائما إلى جواري.

وقال إيدو المدير الفني للنادي إنه حزين لرؤية ليونبيرغ يرحل، وأضاف: نحن نعلم أنه حصل على العديد من الفرص خلال آخر 12 شهرا وتمسك بمنصبه في أرسنال، والآن لديه الفرصة للبحث في خيارات اخرى وهذا أمر منطقي بالنسبة لمسيرته المهنية في هذه الفترة.

ويرأس إيدو والمدرب أرتيتا الآن كرة القدم وسياسة التعاقدات في النادي مع تغيير منصب فينكاتيشام من مدير إداري ليكون بمثابة حلقة الوصل مع المالكيين الأمريكيين ستان وجوش كرونكي.