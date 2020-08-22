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الأمير محمد بن سلمان يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة عدد من سباقات الهجن في خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها حرصا منه على الهجن العريقة وملاكها، واهتماماً منه بتطوير هذه التاريخية التي تعد جزءاً مهماً من إرث السعودية وثقافتها على مر التاريخ.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لولي العهد على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتدادًا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكداً أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير.

هذا وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات، من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

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