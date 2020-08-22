بث مباشر .. مباراة القمة «أشرس المعارك» بين «الأهلي والزمالك»

يقدم ""، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والأهلي، في القمة 120 التي تقام على ستاد القاهرة في الـ 9 مساء ، بالدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة من 20 مباراة، حيث فاز المارد الأحمر في 18 لقاء وتعادل في لقائين فقط.
بينما الزمالك في المركز الثالث بفارق النقاط عن بيراميدز الوصيف ولكل منهما 39 نقطة.
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