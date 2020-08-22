تحرك حافلة النادي الأهلي متوجهة إلى ستاد القاهرة الدولي

تحركت حافلة فريق النادي الأهلي منذ قليل من مقر إقامتها في طريقها إلى إستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،السبت.

والمباراة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز .

وجاء تحرك الحافلة الحمراء بعد إلقاء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة على اللاعبين للحديث حول بعض الأمور الهامة الخاصة بالمباراة المرتقبة.