رسالة تحذيرية للاعبي الزمالك قبل القمة

عقد المدير الفني لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، جلسة مع لاعبي فريقه صباح اليوم السبت لتوجيه بعض النصائح بخصوص مباراتهم أمام الأهلي.
رسالة تحذيرية
وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية التي يريد اللاعبين تطبيقها خلال المباراة كما حذرهم من الاعتراض حتى لا يُطرد أي لاعب أو يتم خسارته في المباريات المقبلة وفقا لما نشره موقع يلا كورة .
ويلتقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.
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