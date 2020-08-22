الإستعداد بـ «الفار» لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اطمأن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على جاهزية عربات تقنية الفار الموجودة بملعب استاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك وفقاً لأخبار اليوم . وتابع العطار، العمل داخل عربات الفار واطمأن على جاهزيتها للمباراة الهامة، مع مسئولي شركة ميديا برو الإسبانية المسئولة عن تنفيذ التقنية بالدوري الممتاز. حيث يلتقي الزمالك مع الأهلي في القمة ١٢٠ على استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الدوري المصري الممتاز.

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