اخبار الرياضه

مؤمن زكريا لن يحضر مباراة «الأهلي والزمالك» وهذه هى الأسباب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعتذر مؤمن زكريا لاعب الأهلي، عن عدم حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ، بعد توجيه الدعوة له لتكريمه .

لماذا اعتذر زكريا عن الحضور 

حيث وجه الاتحاد المصري دعوة ل مؤمن زكريا من أجل حضور مباراة القمة وعمل ممر شرفي للاعب، لكن مؤمن اعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية.

Advertisements

الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز

ويذكر أن المواجهة بين فريقي الزمالك والأهلي، ستقام في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

ويبذل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة جهودا كبيرة لإقناعه بالعدول عن قراره والتواجد في المباراة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا لن يحضر مباراة «الأهلي والزمالك» وهذه هى الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا