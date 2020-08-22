اعتذر مؤمن زكريا لاعب الأهلي، عن عدم حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ، بعد توجيه الدعوة له لتكريمه .
لماذا اعتذر زكريا عن الحضور
حيث وجه الاتحاد المصري دعوة ل مؤمن زكريا من أجل حضور مباراة القمة وعمل ممر شرفي للاعب، لكن مؤمن اعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية.
الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز
ويذكر أن المواجهة بين فريقي الزمالك والأهلي، ستقام في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.
ويبذل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة جهودا كبيرة لإقناعه بالعدول عن قراره والتواجد في المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا لن يحضر مباراة «الأهلي والزمالك» وهذه هى الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.