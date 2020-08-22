مؤمن زكريا لن يحضر مباراة «الأهلي والزمالك» وهذه هى الأسباب

اعتذر مؤمن زكريا لاعب الأهلي، عن عدم حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ، بعد توجيه الدعوة له لتكريمه .

لماذا اعتذر زكريا عن الحضور

حيث وجه الاتحاد المصري دعوة ل مؤمن زكريا من أجل حضور مباراة القمة وعمل ممر شرفي للاعب، لكن مؤمن اعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية.

Advertisements

الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز

ويذكر أن المواجهة بين فريقي الزمالك والأهلي، ستقام في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

ويبذل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة جهودا كبيرة لإقناعه بالعدول عن قراره والتواجد في المباراة.