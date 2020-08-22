«وزير الرياضة» .. يوافق على طلب «القلعة الحمراء» وتوجيهات عاجلة من الوزير

وافق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادي الأهلي والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة في علاج اللاعب. وأكد صبحي أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية وفي مقدمتها اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع اللاعبين. وكان محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أرسل خطابًا رسميًا يوم الاثنين الماضي إلى أشرف صبحي، يجدد فيه طلب النادي الأحمر الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.

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