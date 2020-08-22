شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كارتيرون لدفاع الزمالك قبل انطلاق القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع قبل انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم.

وقالت قناة الزمالك أن يكون هناك تمركز صحيح في المنطقة الخلفية للأبيض وتحديداً حازم إمام كابتن الفريق الذي يعود الى التشكيل اليوم، كما طالب محمود علاء وحمدي الونش التقارب بشكل كبير من بعضهما وغلق كل المساحات أمام لاعبي الأهلي في المباراة المرتقبة.

تتجه أنظار عشاق مدرس الفن والهندسة في تمام الساعة التاسعة مساء السبت الى ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المواجهة التي تحمل الرقم 120 في الدوري المصري الممتاز والتي يسعى فيها أبناء ميت عقبة الى اسقاط المنافس وحصد النقاط الثلاث.

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يدخل الزمالك المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مكتمل الصفوف وسط حالة معنوية مرتفعة بعد صرف مجلس إدارة النادي دفعة مالية للاعبين قبل أيام قليلة من المباراة للتأكيد على حالة الاستقرار التي يعيشها أبناء القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وسعى باتريس كارتيرون عل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين خلال المباراة الماضية والتي تركزت في إهدار الفرص المحققة والسهلة أمام مرمى المنافسين وذلك بهدف الاستفادة القصوى من أي هجمة ترجح كفة الفريق على حساب النادي الأهلي لحسم النتيجة لصالحه.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.