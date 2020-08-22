شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الدعم والحب تتواصل للكابتن مؤمن زكريا بعد إعلان مرضه: هترجع أحسن من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير الكرة المصرية اليوم، رسائل الحب والدعم إلى اللاعب مؤمن زكريا، الذى ظهر يعانى من المرض، حيث تصدر اسمه هاشتاج باسم "مؤمن زكريا" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.

تنوعت تغريدات الدعم إلى مؤمن زكريا عبر الهاشتاج حيث كتب محمد على:" والله يا حبيبي وجعت قلوبنا اللهم اشفِ عبدك مؤمن زكريا اللهم ألبسه ثوب العافية اللهم اشفه شفاءا لا يغادر سقماً يارب العالمين"، وغردت آيه :" إن شاء الله هترجع بالسلامة اقوي من الأول يا حراق"، غرد إبراهيم بدران :" ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك أحسن من الأول يا بطل كل الدعم ليك يا بطل".







ووجه محمد، رسالة إلى مؤمن زكريا، قائلاً :" شفاك الله وعافاك وربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك"، ودعمت هاجر عبد الرحمن، مؤمن زكريا، حيث كتبت قائلة :"الملاعب لسه محتاجاك والكورة بتحبك و مفيش مستحيل علي الله مش هنبطل ندعيلك"، غرد عمر، قائلاً:" ربنا يشفيك ويعافيك يا مؤمن يارب اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.. إن شاء الله ترجع أفضل من الأول .. قطعت قلوبنا".

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من جانب أخر، ووافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادى الأهلى والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.

وأكد صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية، وفى مقدمتها اللاعبون، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادى الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادى والموافقة على اتخاذ كافة. الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.