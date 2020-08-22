شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يهزم الجونة 1 / 0 فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال فى الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما على إستاد خالد بشارة ملعب الأخير فى الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز .

و سجل هدف الفوز لفريق نادى مصر اللاعب رضا الويشى فى الدقيقة 83 .

و بهذه النتيجة نجح نادى مصر فى الحصول على 3 نقاط ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة رقم 21 .

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شهد الشوط الأول من لقاء نادى مصر و الجونة التعادل السلبى بين كلا الفريقين، قبل أن ينجح نادى مصر فى إحراز هدف الفوز

و نجح فريق نادى مصر بالخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء بعد التعادل فى الجولة الأخيرةمع الزمالك ، بينما فشل الفريق الساحلى فى إستعادة الإنتصارات بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فى الظهور الأخير قبل مواجهة نادى مصر .

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

و نجحت خطة خالد جلال المدير الفني لنادى مصر فى تحفيز لاعبى فريقه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد التعادل مع الزمالك لمواصلة التمسك بأمل البقاء بين الكبار وتقديم نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة.