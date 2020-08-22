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صور.. وليد العطار يعاين عربات "الفار" قبل مباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

 

 


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وليد العطار يعاين غرفة الفار 

 

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وليد العطار يعاين غرفة الفار

 

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من ناحية أخرى، تحمل مسؤولو اتحاد الكرة تكلفة إجراء مسحات لحكام قمة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم بالجولة الـ21 من بطولة الدورى، وخضع طاقم الحكام لمسحة كورونا قبل الوصول إلى مصر من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية قبل إدارة المباراة المرتقبة.

 

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

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