بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في مواجهة شتوتجارت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مواجهة شتوتجارت الألماني ضمن مرحلة الإعداد الخاصة بالفريق في النمسا.

ولعب صلاح بشكل أساسي في تشكيل ليفربول مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني، قبل أن يعتمد المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل جديد بالكامل في الشوط الثاني.

ويستعد ليفربول لبداية حملة الدفاع عن لقب بريميرليج في الموسم الجديد 2020-2021، الذي ينطلق 12 سبتمبر المقبل.

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