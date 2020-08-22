محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مواجهة شتوتجارت الألماني ضمن مرحلة الإعداد الخاصة بالفريق في النمسا.
ولعب صلاح بشكل أساسي في تشكيل ليفربول مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني، قبل أن يعتمد المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل جديد بالكامل في الشوط الثاني.
ويستعد ليفربول لبداية حملة الدفاع عن لقب بريميرليج في الموسم الجديد 2020-2021، الذي ينطلق 12 سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في مواجهة شتوتجارت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.