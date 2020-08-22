صراع الهبوط يشتعل بالدوري بفوز نادي مصر وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على حساب طنطا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

هدف الجيش الوحيد جاء عن طريق المدافع أحمد سامي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية في ظل صراع الفريق العسكري على البقاء ضمن أندية الدوري المصري.

ولم يحقق الجيش انتصارًا في مسابقة الدوري منذ الفوز على نادي مصر بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم في الرابع من فبراير الماضي ضمن حسابات الأسبوع الـ16.

وأصبح ترتيب الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة ليتلقى الخسارة الثالثة على التوالي بعد الهزيمة من بيراميدز بنتيجة (3-0) ثم من حرس الحدود بنتيجة (1-0).

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وفي مباراة أخرى، حقق نادي مصر فوزًا غاليًا وثمينًا على حساب الجونة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ملعب "خالد بشارة" ضمن حسابات الجولة الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

وأحرز هدف نادي مصر الوحيد عن طريق مهاجم الفريق رضا الويشي في الدقيقة 83، ليحقق الفريق الذي يشارك في مسابقة الدوري للمرة الأول فوزًا لم يتحقق منذ الجولة 11 وتحديدًا بعد الفوز على حساب طنطا بهدفين مقابل هدف.

ورغم فوز نادي مصر إلا أن الأخير ظل في المركز الأخير لكن رصيده ارتفع إلى 16 نقطة ليتساوى مع طنطا، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر ليصبح الفريق الساحلي مهددًا بالتراجع في الترتيب خاصة أن هناك مباراة ستجمع بين مصر المقاصة والمصري البورسعيدي في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة أيضًا.