اجتماع حاسم بين كونتي وإنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت شبكة قنوات "سكاي سبورتس" في إيطاليا اليوم السبت أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، سيلتقي مع مديري النادي يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مستقبله مع النيراتزوري بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي.

وكان إنتر ميلان خسر أمام إشبيلية في المباراة النهائية ليوروبا ليج بنتيجة (3-2) أمس الجمعة، ليعزز الفريق الإسباني رقمه القياسي في التتويج بالبطولة بعدما حصد اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وأضافت "سكاي سبورتس" أنه من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها في اجتماع كونتي مع مسؤولي إنتر ستتمثل في إمكانية زيادة الاستثمار في الفريق، بالإضافة إلى العلاقة الشخصية بين المدير الفني ومالكي النادي.

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وأوضحت أنه إذا لم يؤد الاجتماع إلى أي اتفاق، فسيتعين على كونتي وإنتر اتخاذ قرار بشأن عقد السابق الممتد لمدة عامين والتفاصيل المالية.

وقد يستعين مسؤولو إنتر بالمدرب ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، حال فك الارتباط مع كونتي.

يُذكر أن كونتي احتل مع إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط خلف البطل يوفنتوس، قبل أن يهدد المدرب بالرحيل عن تدريب الفريق رغم الموسم القوي الذي قدمه مع الفريق، حيث هاجم مسؤولي النادي مشيرا إلى أنه ولاعبيه لم يحظوا بالدعم والمساندة الكافيين من مسؤولي النادي.