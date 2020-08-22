رسميا.. وزارة الرياضة توافق على طلب الأهلي للمساهمة في علاج مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وافق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادي الأهلي والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة في علاج اللاعب.

وأكد صبحي أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية وفي مقدمتها اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع اللاعبين.

وكان محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أرسل خطابًا رسميًا يوم الاثنين الماضي إلى أشرف صبحي، يجدد فيه طلب النادي الأحمر الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.

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وجاء طلب الأهلي نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها مؤمن زكريا، والتي أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، بجانب رغبة النادي وقياداته في مساندة اللاعب.

وأكد رئيس الأهلي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظرًا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج.

وطالب الخطيب في خطابه إلى وزير الرياضة، بموافقة الوزارة على صرف قيمة العقد كاملة؛ لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة.

يُذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وفور تلقي طلب النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادي الأهلي بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب، قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادي والموافقة على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.