يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة ليفربول وشتوتجارت الودية، ضمن مباريات اليوم السبت 22-8-2020، في إطار استعدادات الريدز بطل الدوري الإنجليزي، للنسخة الجديدة 2020/2021.

وسيلعب ليفربول مباراة ودية أخرى أمام سالزبوغ النمساوي يوم الثلاثاء القادم، وهو ما أعلن عنه النادي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

يذكر أن ليفربول سيصطدم بفريق آرسنال يوم السبت المقبل، ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية للموسم الجديد.

كان ليفربول قد حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضى، بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بعدما جمع 99 نقطة.

إليكم تشكيلة ليفربول اليوم..

فى حراسة المرمي: أليسون

فى خط الدفاع: روبرتسون- فان دايك- جوميز- ويليامز

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فى خط الوسط: كيتا- فابينيو- جونز

ويقود هجوم الريدز: ماني- فيرمينيو- صلاح.

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إليكم أهداف مباراة ليفربول وشتوتجارت الودية

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