شيفيلد يونايتد يطلب التعاقد مع حارس برشلونة

قال تقرير من يومية “سبورت” الإسبانية، المقربة من دوائر برشلونة، بأن حارس مرمى الفريق نيتو تلقى عرضًا من نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

ورُغم إصابة الحارس الأول مارك أندري تير شتيجن وخضوعه لعملية جراحية في الركبة عقب الإقصاء الأوروبي أمام بايرن ميونيخ، فإن إدارة برشلونة منفتحة على الصفقة.

ولن يكون بمقدور شتيجن (28 عامًا) المشاركة في المباريات حتى نوفمبر القادم على أقل تقدير، ما يجعل نيتو في موقف قوي لحراسة عرين برشلونة مع انطلاقة الموسم الجديد.

بيد أن المصادر المقربة من النادي الكاتالوني ذكرت بأن المدرب الجديد رونالد كومان، سيولي حراس الأكاديمية الصغار الثقة المطلقة إلى حين تماثل تيرشتيجن للشفاء التام.

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ويمتلك برشلونة 3 حراس بإمكانهم تعويض غياب تيرشتيجن وهم أرناو تيناس وكاريفياك، إضافة إلى الوافد الجديد في صفقة انتقال حر أليكس رويز ذو الـ 19 ربيعًا.

ووفد الدولي البرازيلي نيتو (31 عامًا) إلى برشلونة طليعة الموسم الماضي في إطار صفقة تبادلية مع فالنسيا، حصل من خلالها الخفافيش على الحارس الهولندي جاسبر سيلسن.

وقدّر تقرير “سبورت” صفقة انتقال نيتو إلى شيفيلد يونايتد بمبلغ 22 مليون يورو، بعد أن دفع برشلونة 26 مليون يورو في عملية استقطابه في الصفقة التبادلية.

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