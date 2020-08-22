يقدم لكم موقع الخليج 365 تاريخ المواجهات المباشرة | بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل نهائي دالوش، والمقرر اقامتها يوم غد الاحد الموافق 23 اغسطس 2020، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.

ينقل لقاء نهائي دوري ابطال اوروبا على أكثر من 50 قناة فضائية، ويُبث عبر 3 قنوات لشبكة بي إن سبورتس القطرية، القناة الأولى، والقناة الحادية عشر الإنجليزية، والقناة الرابعة عشر الفرنسية.

ويدخل بايرن ميونخ نهائي هذا العام بسلسلة من النتائج العريضة، كان آخرها أمام برشلونة الإسباني بـ 8 أهداف مقابل هدفين، في الدور ربع النهائي، علمًا بأنه تغلب على توتنهام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/10 خلال دور المجموعات، وأقصى تشيلسي من ثمن النهائي بنتيجة 1/7 في مجموع المباراتين.

وحقق باريس سان جيرمان تأهله الأول في التاريخ إلى هذا النهائي بصعوبة كبيرة، فقد احتاج لتحقيق عودة قوية (ريمونتادا) أمام العملاق الألماني بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في لقاء إياب ثمن النهائي بعد أن خسر مباراة الذهاب 1/2.

وبذل رفاق نيمار مجهودًا خرافيًا من أجل تحويل تأخرهم أمام المفاجأة السارة للبطولة “اتلانتا الإيطالي” بهدف إلى فوز مستحق بهدفين في الدقائق الخمس الأخيرة من لقاء ربع النهائي.

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وكانت عقبة لايبزيج الأسهل في مشوار باريس سان جيرمان نحو نهائي ملعب دالوش، فلم يتعرض مرمى الحارس البديل “سيرخيو ريكو” لتهديد واضح، وسجل الهجوم 3 أهداف بسهولة، وأضاع وابل من الفرص، مستفيدًا من خروج لايبزيج عن تركيزه المعتاد مع المدرب الموهوب “جوليان ناجلسمان.

ويطمح النادي الفرنسي للفوز بأول القابه بالكأس ذات الأذنين، بينما يأمل “البافاري” في اللقب السادس له ليتساوى مع ليفربول الإنجليزي، فيما يحمل ميلان الايطالي سبع ألقاب لدوري الأبطال فيما يعد ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ 13 لقب.

وتحمل هذه المباراة الرقم 9 في عدد المواجهات الرسمية التي جمعت الفريقين وجميعها كانت في دوري أبطال أوروبا، واللافت أن المواجهات الثماني السابقة كانت في دور المجموعات ولم يلتقيا على الإطلاق في أي دور إقصائي، واستطاع كل فريق ان يفوز فى 4 مباريات.

وتواجه الفريقين مرة واحدة فى الكأس الدولية للأبطال، فى 21-7-2018، وشهد اللقاء فوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب وورثرسي ستاديوم بالنمسا.

إليكم تاريخ المواجهات المباشرة | بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل نهائي دالوش (دوري أبطال أوروبا)

1- التاريخ 14/9/1994 – دور المجموعات – فوز باريس سان جيرمان (2-0)

2- التاريخ 23/11/1994 – دور المجموعات – فوز بايرن ميونخ (1-0)

3- التاريخ 22/10/1997 – دور المجموعات – فوز بايرن ميونخ (5-1)

4- التاريخ 5/11/1997 – دور المجموعات – فوز باريس سان جيرمات (3-1)

5- التاريخ 26/9/2000 – دور المجموعات – فوز باريس سان جيرمان (1-0)

6- التاريخ 18/10/2000 – دور المجموعات – فوز بايرن ميونخ (2-0)

7- التاريخ 27/9/2017 – دور المجموعات – فوز باريس سان جيرمان (3-0)

8- التاريخ 5/12/2017 – دور المجموعات – فوز بايرن ميونخ (3-1)

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