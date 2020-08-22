أسطورة الهلال يوجه رسالة الوداع

تفاعلت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مع الرسالة التي نشرها قائد الزعيم، محمد الشلهوب، من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث ودع من خلالها زميله السابق الحارس العماني علي الحبسي، بعد إعلان اعتزال كرة القدم.

وقال أسطورة الهلال في رسالته إلى الحبسي “ستفتقد الملاعب لنجم قدم الكثير لكرة القدم، وكان خير سفير في رحلة الاحتراف الخارجي، من مثلك نتشرف بمعرفته”.

وكان حارس الهلال السابق، علي الحبسي، قد غرد قائلا “بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم”.

وقدم الحارس العماني شكره وعظيم امتنانه إلى كل من سانده طوال مسيرته الكروية، مؤكدًا استمراره في خدمة بلاده من مواقع أخرى.

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من هو علي الحبسي؟

يبلغ من العمر 38 عامًا، وقد بدأ مسيرته الكروية عام 1998، مع فريق المضيبي العماني، ثم انتقل إلى النصر، وبدأ احترافه الخارجي عام 2003 مع لين النرويجي.

وخاض علي الحبسي مسيرة مميزة في إنجلترا مع العديد من الفرق، وهي ويجان أتليتيك وبرايتون وريدينج وويست بروميتش الذي توقفت مسيرته بشعاره.

وارتدى الحارس العماني قميص الهلال لمدة موسمين بين عامي 2017 و 2019 وحقق مع الزعيم لقب الدوري السعودي 2018 وكأس السوبر.‏

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