برشلونة يقدم أول عرض لضم مدافع مانشستر سيتي “اريك جارسيا”

تسعى إدارة نادي برشلونة إلى تدعيم خط دفاع الفريق قبل أقل من شهر على بداية الموسم الجديد 2020/2021، خاصة بعد اقتراب “صامويل أومتيتي” من المغادرة في الميركاتو الصيفي الحالي بعد غيابه أغلب فترات الموسم الماضي بسبب الاصابات المتكررة وتراجع اداءه الفني والبدني.

ومن أجل ذلك قام برشلونة بأولى المحاولات لضم مدافع مانشستر سيتي الشاب “اريك جارسيا” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة “الموندو” الاسبانية، أن ادارة برشلونة قدمت بالفعل عرض أولي بلغت قيمته 10 ملايين يورو لنظرائهم في مانشستر سيتي من أجل إقناعهم بالموافقة على رحيل اريك جارسيا هذا الصيف.

ويرفض خريج مدرسة برشلونة “اريك جارسيا”، تجديد عقده مع مانشستر سيتي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل صيف 2021، حيث يرغب في العودة إلى ناديه الأم.

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