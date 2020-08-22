مع اقتراب الميركاتو الصيفي.. ذهبي النصر يفتح النار: فيتوريا لن يلتفت لآرائنا!

تردد في الساعات الماضية أن إدارة نادي النصر تنوي التخلص من نجمي الفريق، جوليانو دي باولا وأحمد موسى، خلال الميركاتو الصيفي 2020، بالاتفاق مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وذكرت صحيفة “مكة” أن إدارة النصر تريد تسويق عقد البرازيلي جوليانو، بعد إصرار المستشارين الفنيين في النادي، نظراً لكونه يكلف خزينة النادي مبالغ طائلة.

وأشارت إلى أنه رغم إعجاب مدرب النصر، روي فيتوريا، بإمكانيات جوليانو، إلا أن إدارة العالمي بدأت البحث عن لاعب بديل، كما تبحث أيضاً عن بديل موسى وإقناع المدرب بذلك.

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لكن العضو الذهبي لنادي النصر، عبدالعزيز أحمد بغلف، أكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر “رجعت حليمة لعادتها القديمة، يطلق الإشاعة، من لا تهمه مصلحة النصر، ويتداولها البعض”.

وتابع بقوله “جميع اللاعبين باقون الى نهاية الموسم، ولن يلتفت فيتوريا لآرائنا، وبدل أن نتحدث عن ذلك ونهبط من عزيمة نجومنا ادعموهم، والعكس صحيح”.

ويتواجد النصر حاليا في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، علمًا بأن المتبقي على نهاية المسابقة 4 جولات.

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