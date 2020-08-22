أخبار الاهلي: أمير توفيق يفاوض نجم الفريق لتجديد عقده خوفًا من رحيله إلى بيراميدز

قرر مسئولو النادي الاهلي، برئاسة “محمود الخطيب” فتح ملف تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار لنادي إنبي “محمد شريف“، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض من داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية عقب تألقه مع الفريق البترولي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الاهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، قررت تجديد عقد شريف، والذي يتبقي فيه موسمين، حيث انضم للفريق في يناير 2018 قادما من نادي وادي دجلة، بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

وأجرى مدير التعاقدات بالأهلي “أمير توفيق“، اتصالات باللاعب خلال الساعات الماضية، من أجل الحديث عن تجديد العقد لأطول فترة ممكنة، بعدما علم مسئولو النادي الأحمر، بمفاوضات بيراميدز معه لضمه من القلعة الحمراء.

وأبدى محمد شريف موافقة مبدئية على البقاء داخل النادي الأهلي، لكنه لم يحدد موعدًا لعقد اجتماع مع أمير توفيق، خاصة في ظل ارتباطه بمباريات الدوري المصري مع نادي إنبي.

وأكد مصدر مقرب من شريف، بأنه يخشي الجلوس احتياطيًا وإعارته مجددًا لأي نادٍ في الدوري المصري، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه، لكن مسئولي الاهلي أكدوا له بأن رينيه فايلر يرغب في الاستعانة به خلال الموسم القادم، بعد ظهوره بشكل طيب مع نادي إنبي.

..