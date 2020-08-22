جوارديولا يرغب في ضم لاوتارو مارتينيز لمانشستر سيتي

يسعى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الاسباني “بيب جوارديولا” إلى تدعيم خط الهجوم في فريقه نظراً للغيابات المتكررة لمهاجمه الأساسي “سيرجيو أجويرو“، الذي دخل دوامة الاصابات.

ولعب مانشستر سيتي أغلب فترات النصف الثاني من موسم 2019/2020 بقلب هجوم وحيد وهو البرازيلي “جابرييل جيسوس” بعد إصابة أجويرو لمدة طويلة.

ولتفادي الوقوع فى نفس المشاكل خلال الموسم المقبل يسعى جوارديولا إلى التوقيع مع قلب هجوم صريح والاختيار وقع على مهاجم إنتر الإيطالي “لاوتارو مارتينيز“.

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وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية نقلاً عن صحيفة “ذا صن” البريطانية ان جوارديولا مهتم أكثر بالتوقيع مع مهاجم توتنهام “هاري كين“، لكن تعنت إدارة توتنهام جعله يحول الوجهة نحو “لاوتارو مارتينيز”.

وأضاف نفس المصدر، أن المبلغ المطلوب في مارتينيز (90 مليون يورو)، لن يشكل عائقاً أمام نادٍ مستعد للصرف مثل مانشستر سيتي كما ان بامكانهم إدراج لاعب او اثنين في الصفقة.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز ارتبط لمدة طويل هذا الصيف بالانتقال إلى برشلونة الاسباني لكن تدعيات أزمة فيروس كورونا جعل المفاوضات تتوقف بين برشلونة والإنتر

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