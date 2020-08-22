موافقة حكومية تفصل الإنتر عن عرض خيالي لضم ميسي 

يواصل إنتر ميلان سعيه للحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان ميسي، قد أبلغ رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، أنه يرى مستقبله بشكل أكبر خارج النادي الكتالوني، وفق "راديو كتالونيا".

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر لديه خطة واضحة لضم ميسي، هذا الصيف، مشيرة إلى أن القوة الاقتصادية الضخمة لملاك إنتر الصينيين، تعني أن مهمة شراء ميسي ليست مستحيلة، إلا أن العملية لا تزال معقدة.

وأوضحت أن خطة إنتر هي تقديم عرض لبرشلونة لا يمكن رفضه بقيمة 300 مليون يورو، عن طريق استقطاب رعاة مرموقين وأقوياء من مختلف القطاعات، لتمويل التكلفة الكبيرة للصفقة.

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وقالت الصحيفة، إنه يجب الحصول أولًا على موافقة الحكومة الصينية؛ لأن صورة ميسي لن تتعلق بإنتر فقط، لكن أيضًا بالدولة الآسيوية التي ستستغل البرغوث في الترويج لها.

وأضافت أن الحصول على الموافقة يجعل صفقة ميسي مسألة دولة في الصين، ما يمنحها أهمية كبيرة حتى تصل لمرحلة الحسم.

وتابعت: "سيتم استغلال ميسي أيضًا في الاستثمار التلفزيوني في الصين، ما يجعل الصفقة مربحة لإنتر على المدى البعيد".

وختمت: "إنتر سيعمل أيضًا على احترام قانون اللعب المالي النظيف، حيث سيراجع النادي الأمر مع الاتحاد الأوروبي أولًا، لذا فإن الصفقة معقدة".