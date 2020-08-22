لاجئة من أصول عربية.. أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 

اشتهرت اللاجئة الصومالية جواهر روبلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حديثها عن تجربتها كفتاة مسلمة تلبس الحجاب مع تجربة الاحتراف في ممارسة لعبة كرة القدم، ومهنة التحكيم.

اللاجئة الصومالية نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديوهات للقاءات أجرتها معها محطات تلفزيونية عالمية، تحدثت فيها عن طفولتها التي كانت سبباً في تعلقها برياضة كرة القدم.

تحدثت روبلي عن قصة لجوئها مع عائلتها إلى بريطانيا وهي في العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية في الصومال، وأسباب تعلقها بكرة القدم واختيارها مجال التحكيم.

حيث قالت إنها تعشق كرة القدم منذ صغرها، وإنها كانت تلعب كرة القدم في الصومال مع الأولاد، فلم تكن هناك فرق خاصة للبنات.

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وأشارت الفتاة إلى أنها لما قررت أن تتخذ كرة القدم مهنةً لها وليست مجرد هواية، دخلت في صراع مع والديها، "لأن أحداً لم يأخذ حلمها على محمل الجد"، كما تقول، ولأن الصورة النمطية لكرة القدم أنها للرجال وليست الفتيات.

اللاجئة الصومالية عبرت في حديث تلفزيوني عن أنها تأمل بأن تكون قدوة لفتيات مسلمات أخريات يردن احتراف التحكيم أو كرة القدم أو الرياضة بشكل عام.

وتفاعل مع تغريداتها على "تويتر" نجوم عالميون هنأوها وتمنوا لها النجاح، مثل لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، واللاعب الإنجليزي السابق جاري لينكر، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين والناشطين الإعلاميين الآخرين.