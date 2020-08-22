رياضة | طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك يعاين أرضية استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك يعاين أرضية استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل طاقم الحكام الكرواتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك، إلى ملعب القاهرة الدولي قبل مواجهة الفريقين بالدوري العام.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تعين طاقم تحكيم كرواتي لإدارة مباراة القمة رقم 120، والتي تنطلق في التاسعة على ملعب القاهرة الدولي.

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ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 18 مواجهة والتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.