رياضة | تشيلسي ينهي الاتفاق مع نجم ليستر سيتي مقابل مبلغ مفاجئ

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينهي الاتفاق مع نجم ليستر سيتي مقابل مبلغ مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من انهاء الاتفاق مع واحد من نجوم نظيره نادي لستر سيتي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه بعد تواصل تشيلسي مع الإنجليزي بن تشيلويل نجم دفاع نادي ليستر سيتي لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق أبدى اللاعب ترحيب كبير بالفكرة وبدأ الطرفين في التفاوض.

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وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي توصل إلى اتفاق بالفعل مع بن تشيلويل خلال الساعات القليلة الماضية واللاعب سينتقل إلى البلوز مقابل 52 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتفاوض حولها الطرفين ليعلن بعد ذلك البلوز عن ضم بن تشيلويل بشكل رسمي خلال ساعات.

وقد شارك بن تشيلويل في 30 مباراة مع نادي ليستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.