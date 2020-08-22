رياضة | نجم فالنسيا مطلوب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم فالنسيا مطلوب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني رودريجو مورينو نجم هجوم فالنسيا الإسباني وصله عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للعب في صفوفه في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليدز يونايتد الصاعد في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز يرغب في التعاقد مع مورينو.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين أن مورينو يبلغ من العمر 29 عامًا وتبلغ قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مورينو صاحب الأصول البرازيلية بدأ اللعب في صفوف سيلتا فيجو الإسباني ثم إنتقل إلى ريال مدريد الثاني وبعد ذلك لعب لكلا من بنفيكا البرتغالي وبولتون الإنجليزي.