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رياضة | العطار يعاين عربات "الفار" قبل مباراة القمة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العطار يعاين عربات "الفار" قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

اطمأن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على جاهزية عربات تقنية الفار الموجودة بملعب استاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك.

 

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ويلتقي الزمالك مع الأهلي في القمة ١٢٠ على استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الممتاز.

 

وتابع العطار، العمل داخل عربات الفار واطمأن على جاهزيتها للمباراة الهامة، مع مسئولي شركة ميديا برو الإسبانية المسئولة عن تنفيذ التقنية بالدوري الممتاز.

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