رياضة | رسالة كارتيرون الأخيرة للاعبي الزمالك قبل القمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة كارتيرون الأخيرة للاعبي الزمالك قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة قمة الكرة المصرية

وشهدت الجلسة حديث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، حيث حذر من مفاتيح اللعب الخاصة بالنادي الأهلي مثل علي معلول وأحمد فتحي.

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وحذر المدير الفني للفريق اللاعبين من الاعتراض على القرارات الخاصة بالحكم خوفا من تعرضهم للطرد والخروج من المباراة مما يؤثر بشكل سلبي على الفريق.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٩ نقطة وذلك بعد ان خاض الأبيض ٢٠ مباراة، فاز في ١١ لقاء وتعادل في ٦ مواجهات وخسر في ٣ مباريات.