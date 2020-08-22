رياضة | تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتضن العاصمة البرتغالية "لشبونة" المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني مساء الأحد الموافق 23 / 8 / 2020، على ستاد "دا لوز".

وتأهل فريق باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخه بعدما تخطي عقبة فريق لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

بينما صعد فريق بايرن ميونيخ الألماني للنهائي الأوروبي بعدما تغلب في الدور نصف النهائي على فريق أولمبيك ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ:

تنطلق أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأحد 23 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وستقام على ملعب "دا لوز" بالبرتغال.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا:

يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ غدا الأحد، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري للدوريات العالمية والبطولات الكبري ومختلف الفعاليات الرياضية حول العالم.

وخصصت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ، قناة beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 11 EN، و beIN Sports HD 14 FR لنقل مباراة النهائي الأوروبي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مساء الأحد.

كما أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة نقل المباراة:

- Sky Sport Uno

- Match Football 1

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- SuperSport 3 / HD

- SuperSport Maximo 1

- Arena Sport 1 HD Serbia

- Sky Sport 1 Germany

- Ziggo Sport Select HD

- M4 Sport HD Hungary

- Movistar Liga de Campeones HD

- Eleven Sports 1 HD portugal

- Sky Sport Football

- Arena Sport 1 HD BIH

- Orange Sport Slovakia

- Arena Sport 1 HD Montenegro